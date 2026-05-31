香港Comic Con 2026｜六旬漢會場內偷千元耳機 翌日再訪被職員保安截獲

位於灣仔會展3號展廳的香港國際動漫展（Comic Con）2026，連日人潮如鯽，惟有一名60多歲男賊趁機盜竊，最終被捕。事發於昨日（5月30日）下午6時許，警方接報指有人在會場內遇竊，損失一件約值千元的藍牙耳機，警員其後到場調查。

至今日（5月31日）下午2時許受害人再報案，表示發現疑犯再度出沒會場，最終在職員和保安協助跟隨下，疑犯被截停。警員到場跟進後，將60多歲姓周的男疑犯拘捕。目前案件仍在調查。

香港Comic Con 2026於本周五至周日（5月29至31日）期間舉行，除了不少專題展區和動漫愛好者落場「Cosplay」外，當中最為觸目的便是一眾國際影星Mad Mikkelsen、Norman Reedus、Giancarlo Esposito、Christopher Lloyd等來港，參與和影迷合照活動，會場連日來大排長龍。