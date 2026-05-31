水警海關果洲群島怒海截獲快艇 檢千萬元私煙拘3內地男

水警港外警區特遣隊人員昨日（5月30日）聯同水警小艇分區，水警西分區特遣隊、水警東分區特遣隊及海關海域聯合特遣隊人員在本港東面及西面一帶水域進行反走私行動。

行動期間，人員發現一艘可疑快艇高速駛入香港水域並向東面水域果洲群島一帶航行，小艇分區人員隨即調配截擊艇展開追截。水警人員最終於東果洲東北面約一海里成功截獲該艘快艇，並拘捕快艇上三名分別25歲、35歲及43歲的內地男子，涉嫌違反《應課稅品條例》。

人員亦於該快艇上搜獲共160箱懷疑私煙，市值共約1080萬元。人員同時扣查有關快艇，案件正由相關部門人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違反法例。根據《2025年控煙法例（修訂）條例》，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高亦可被判罰款200萬元及監禁7年。