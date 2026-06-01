好市民獎系列｜熱心街坊盡公民責任 勇擒超市竊賊：這是應有正確觀念

守護社區治安有賴警民合作，去年初，黃大仙區內發生一宗盜竊案，一名男子在超市內偷竊得逞後打算逃去，幸被熱心市民譚宗祺及時察覺並通知職員及警方，更見義勇為與疑犯展開追逐，最終成功將其截停，憑藉機警與正義感協助警方將竊賊拘捕。破案功臣譚先生於今年3月獲頒「好市民獎」，他認為自己只是盡市民責任，「目睹罪行發生，我們作為市民，應該要盡自己之力，出手阻止，這亦是應有的正確觀念。」

事發於去年1月，譚宗祺在黃大仙區內一屋邨超市購物時，留意到一名中年男子行為異樣，鬼鬼祟祟地將店內物品放進隨身袋。譚先生隨即提高警覺，緊盯該名男子，果不其然對方經過收銀台卻未有付款便打算離去，於是他第一時間通知超市經理及警方，「任何罪案都不應該被縱容，作為當區街坊，自然會想自己的社區可以變得更安全。」

熱心市民譚宗祺(左)及警長譚博堯(右)，去年1月合力將店舖盜竊案犯人繩之於法。

疑犯見東窗事發，隨即發難反抗，更與超市經理發生口角並嘗試逃跑，譚先生立刻緊隨其後展開追截。譚先生憶述，當時沒有想太多，只希望能協助截停賊人，因此他緊隨賊人，一路追至百米外的巴士站。同一時間，接報的警員亦及時趕抵現場，合力將犯人制服。

負責處理案件的警長譚博堯表示，經搜查後，除搜獲譚先生目擊疑犯所偷的兩包餃子外，亦發現袋中藏有一瓶早前偷取的酒。由於有超市閉路電視、加上譚先生及超市經理作為證人，為警方提供的有力證據，案件調查及拘捕過程相當順利，犯人最終被落案起訴並被裁定盜竊罪成，「全有賴譚先生的見義勇為，協助警方將犯人繩之於法，維護社區治安。」

他對譚先生的協助給予高度評價，更形容是難能可貴，「我們日常處理不少盜竊案，涉事的店舖職員或保安總會挺身而出，但不相干的普通市民會出手相助則較為少見，譚先生不但及時發現異樣並聯絡警方，更願意幫忙追截，事後亦向警察提供有力證據協助執法，這份警民合作的精神值得宣揚。」

「好市民獎頒獎典禮2025」於三月十四日舉行。撲滅罪行委員會委員何宗慈（右）頒發「好市民獎」予得獎者譚宗祺先生（左）。

譚先生坦言，「居住在香港，總會希望安安全全，而不是要提心吊膽，擔心會被偷竊，自己作為市民亦有責任保護這個社區。」譚先生認為，當看見有人作出盜竊行為，若沒有制止，這個人或會產生僥倖心態，繼而不斷作出偷竊行為。違法的人，理應要承擔後果，自己當刻只是盡市民責任選擇挺身而出。他鼓勵其他市民遇到不義之事，可以在安全情況下給予援助，並盡快通知警方，交由專業的執法人員處理。

對於合力打擊罪案並榮獲「好市民獎」，譚先生謙稱得獎與否並不重要，「盡了本分已經足夠，這份肯定可為其他市民樹立榜樣，向社會傳遞正能量，一起努力守護這個家園。」

要有效打擊罪案，需要警民攜手合作，警長譚博堯分享處理案件的前線經驗，指「見疑即報」的策略不只是適用於恐怖襲擊、動刀動槍等嚴重罪行，應對日常身邊的可疑行為同樣關鍵，「例如看見有人將可疑物品收藏到草叢、懷疑涉及毒品交易；又或者在超市、店舖內見到有人破壞貨品包裝，市民目擊這些可疑行為應儘早通知警方，讓我們可以及早介入，在罪案發生前或發生初期就將其處理。」

好市民獎勵計劃在1973年推出，向積極協助警方防止或偵查罪案、逮捕罪犯的市民頒發獎金，以示嘉許。1984年增設全年最傑出好市民獎，進一步推廣好市民獎勵計劃，以鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行。即掃二維碼了解更多資訊。

他續指，盜竊案是警方平日最常接觸的案件類型之一，尤其是人流密集的地區，或會有扒手在附近尋找機會。他認為，在人多的地方，除了要保管好自己的財物，亦要留意身邊情況。「建設一個安全社區，需要熱心市民幫忙把關和監察，如果市民留意到有人行徑可疑，例如在同一地點不斷徘徊、眼神不斷打量他人財物，可以盡早通知警方，我們必定會全力調查與跟進。」

除了傳統罪案，在前線工作的譚博堯也處理過不少騙案，政府和警方持續做了大量的防騙宣傳教育工作，提升市民的防騙意識。但面對騙案，身邊人的觀察和提醒，也是一道重要防線。他提醒，當長者收到可疑短訊或電話，作為子女亦應多加留意和提醒，耐心教導他們不要亂按鏈接或輕信陌生來電；此外，年輕人亦有機會墮入網上情緣、網購等騙案陷阱，大家必須要時刻警惕，「多加提醒身邊人，互相關心，才能有助減少騙案發生。」

記者 麥鍵瀧

《好市民獎系列》影片，講述部分得獎個案的詳情及得獎人的分享。即掃二維碼觀看影片。