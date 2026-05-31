愉景灣康頤閣3單位連環遇竊 共損失逾26萬元財物 賊人蹤杳

愉景灣道1號康頤閣，今日（5月31日）中午再有兩個單位遇竊，共失約值5.3萬元珠寶。而今日凌晨，同一大廈亦有單位遇竊，損失共值21萬元的名錶金鏈。警方經初步調查後，相信3個單位遇竊互為有關，目前案件列連環爆竊，警方正追查涉案竊賊下落。

首先在今日凌晨3時許，康頤閣一名44歲外籍男住戶報案，表示單位有搜掠痕跡。警員到場，經初步點算，相信上址損失一隻約值20萬元的手錶、約值1萬元的金飾及約值2700港元的外幣現金。

相關新聞：愉景灣單位遭爆竊 男戶主20萬元名錶及金飾等被盜

目前案件正由大嶼山警區刑事調查隊第二隊跟進。

及至今日中午12時許，同大廈另一單位的22歲外籍女住戶報案，表示亦損失財物，警員到場後發現22歲女單位的窗戶曾被撬，約值1.5萬元的珠寶不翼而飛。現場調查期間，警員再揭發再有一單位的32歲姓黃女住戶亦遇竊，損失約3.8萬珠寶。

警方經初步調查，相信3個單位遇竊互為有關，案件列連環爆竊，交由大嶼山警區刑事調查隊第二隊跟進，警方正追查涉案竊賊下落。