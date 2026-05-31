珍惜生命｜大坑勵德邨男子高處墮下亡
更新時間：11:28 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-31 HKT
今（31日）晨10時53分，一名男子從大坑勵德邨德全樓高處墮下，飛落巴士站平台上，途人大驚報警，救護員到場證實事主已氣絕身亡，蓋上遮屍帳篷，警方正調查死者身世及死因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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