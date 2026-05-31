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新蒲崗七旬翁被截查拒合作 向PTU揮傘施襲吐口水 涉襲警等3罪被捕

突發
更新時間：00:39 2026-05-31 HKT
發佈時間：00:39 2026-05-31 HKT

新蒲崗周六(30日)傍晚發生七旬翁襲警事件，東九龍總區機動部隊人員於太子道東近采頤花園一帶進行反罪惡巡邏期間，截查一名76歲姓李男子，李翁拒絕合作，情緒激動，以雨傘揮打襲擊兩名警員，更向其中一人吐口水，警員其後將他制服，經初步調查，以涉嫌「襲擊警務人員」、「拒捕」及「在公眾地方造成阻礙」3宗罪拘捕帶署，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

事發於昨日傍晚6時許，PTU警員巡至上址時，發現李翁在街頭擺放蔬菜等私人物品。據悉李翁並非進行販賣活動，但物品佔用公眾地方，兩名男警上前了解時，有人極不合作，拒絕回應警員查問，又突然拿起手中雨傘扑打兩名警員，更向其中一名男警吐口水，警員隨即將李翁制拘捕。過程中兩警手部受傷，而被捕男子亦報稱身體不適，3人清醒送往伊利沙伯醫院治理。

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