九龍灣私家車逆線行駛 警截查檢太空油煙彈拘48歲司機

東九龍總區交通部警員於周五（29日）晚上11時51分，在區內進行巡邏執勤期間，巡經九龍灣宏光道與啟祥道交界時，發現一輛私家車在上址道路懷疑逆線冒失行駛，對其他道路使用者構成極大危險，警員見狀隨即上前將該輛私家車截停調查。

警員在盤問司機期間察覺其神色有異，遂對車內展開搜查，結果當場檢獲一粒含有懷疑俗稱「太空油」成分、第一部毒藥「依托咪酯」（Etomidate）的電子煙彈。

經初步調查後，該名48歲姓蕭本地男司機在現場接受了快速口腔液測試，並證實通過測試。他隨後涉嫌「管有危險藥物」及「危險駕駛」被警方依法拘捕，現正被扣留調查。

警方重申，依托咪酯屬國家嚴格管制的精神藥物，管有及吸食均屬違法，市民切勿以身試法。