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珍惜生命｜將軍澳彩明苑18歲青年墮樓 昏迷送院亡

突發
更新時間：06:51 2026-05-30 HKT
發佈時間：06:51 2026-05-30 HKT

將軍澳發生墮樓案。今日（30日）凌晨3時46分，警方接獲保安報案，指彩明苑彩松閣懷疑有人從高處墮下，倒臥地面奄奄一息。

救護員接報後趕往現場，發現一名青年倒臥地上，全身多處受傷，當時已陷入昏迷。救援人員隨即將他抬上救護車，急送將軍澳醫院，惜經搶救後證實不治。

人員經初步調查，相信姓龔（18歲）青年從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，事主受學業問題困擾而尋死。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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