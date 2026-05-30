黃雨下沙田嚴重水浸 獅隧公路變汪洋 巴士總站現「音樂噴泉」

沙田大水浸。天文台於本周五（29日）晚上10時正發出黃色暴雨警告信號，雖然信號於同晚11時30分取消，但在短短一個多小時內，本港天氣極度不穩，廣泛地區均錄得暴雨。其中沙田區更淪為重災區，多處出現嚴重水浸，獅隧公路瞬間變成汪洋，甚至有巴士總站的坑渠出現大倒灌，場面驚人。

司機調侃：揸車變揸海盜船

暴雨期間，網上瘋傳一段拍攝於沙田獅子山隧道公路近大涌橋路、往曾大屋遊樂場方向的行車片段。影片可見，當時現場正值紅燈，大批車輛按照交通燈號乖乖停下，惟路面已嚴重積水，水位深至淹沒大半個車輪。當時夜空中不時劃過數下凌厲閃電，路上途人則顯得狼狽，紛紛在暴風雨中撐傘涉水而行。

現場水浸情況異常誇張，令目擊的司機和網民目瞪口呆。影片上載者更禁不住在貼文中幽默笑言：「揸揸吓車變咗揸海盜船。」影片隨即引發熱議，不少網民留言驚呼「嘩，好誇張喎」、「這不是開車，是變了潛水艇吧」，亦有大批市民憂心忡忡，擔心現場積水太深，會導致大批車輛在路中「死火」故障，釀成嚴重交通擠塞。

新城市巴士總站渠蓋噴水 網民：沙田音樂噴泉回歸

沙田的「水上奇觀」不止一處。另一條網上影片則拍下沙田新城市廣場地下巴士總站的內部情況。懷疑因市區排水系統不堪重負，加上雨水夾雜沙石堵塞渠口，巴士總站內的一個坑渠蓋竟然出現嚴重倒灌，積水如同噴泉般從渠口不斷瘋狂噴湧而出，水花四濺。

面對如此奇景，現場一名中年男子卻顯得極為氣定神閒，更無視身邊噴發的水柱，淡定地手持手機走近渠口近距離拍攝。網民看過影片後紛紛開玩笑指：「沙田音樂噴泉返嚟啦！」亦有人對該名市民的反應大感佩服，戲稱「阿叔見慣大風大浪，真係夠晒淡定」。

另外，黃雨期間，中環行人電梯上干德道一段行人天橋亦出現「小瀑布」，水柱源源不住從天橋頂面直噴而下。