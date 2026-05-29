元朗村屋毒品倉22歲無業男被捕 遭數萬報酬利誘最終無錢收 警檢500萬元氯胺酮

元朗警區反三合會行動組第一隊，今日（5月29日）凌晨在八鄉吳家村打擊毒品行動。行動中，探員在一村屋單位附近埋伏並截查一名22歲本地男子。經搜查後，在其背囊及單位內的夾萬中，共檢獲37包、約重13公斤的懷疑氯胺酮，市值約港幣500萬元。該名無業男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，警方成功阻截該批毒品流入本地市場。

元朗警區反三合會行動組督察聶鎮緯表示，經過情報分析與深入調查，警方較早前鎖定上述村屋分租單位。今日凌晨約4時許，探員埋伏期間發現涉案男子揹着背囊走出單位。探員隨即上前截查，在背囊內發現2包用可再封透明膠袋包裝的懷疑氯胺酮。探員隨後將男子押返單位蒐證。在單位內一個約1米高的夾萬裏，再檢獲其餘35包懷疑氯胺酮。

警方相信，涉案毒品倉庫營運約一個月，被捕男子負責包裝及運送毒品，相信供應本地毒品拆家。被捕男子無業無黑社會背景，相信受販毒集團利誘，而參與包裝運送毒品。據悉，毒販聲稱會提供他數萬報酬，但男子最終仍未收到錢。男子涉嫌「販運危險藥物」罪名被扣查，將被控相關罪名，案件會於明日（5月30日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

暑假將至，警方呼籲市民，尤其是年輕人，千萬不要因為金錢或短期利益，而被不法分子利用去協助運毒、販售或散播毒品；也千萬不要貪圖一時小利，或抱著「揾快錢」心態而心存僥倖，墮入販毒分子圈套，被利用作販毒工具，斷送大好前途；家長也應該要多加關心子女，以免他們誤入歧途，同時提高警覺，抵制任何與毒品有關行為。