屯門工廈私煙倉3個月內死灰復燃 罪犯自作聰明遭海關偵破 41歲骨幹落網

香港海關昨日（5月28日）在屯門及錦田一帶打擊私煙，先後破獲兩個私煙儲存及分銷倉庫，合共檢獲約830萬支未完稅香煙，市值約3,700萬元，應課稅值約2,700萬元，並在屯門拘捕一名41歲男子。被捕人報稱司機，懷疑為集團骨幹。海關提到，屯門工廈涉案單位在三個月內兩度被用作私煙貨倉，懷疑不法之徒以為海關首次行動後會有盲點，自作聰明再次租用同一單位，但最終仍難逃法網。

其中在屯門的執法行動，海關表示昨日下午關員首在屯門一工廈的地下貨台，截查一名正在貨車尾板卸貨的41歲男子，並在貨車內檢獲約90萬支未完稅香煙。海關當場拘捕男子及扣查貨車，及後在工廈升降機和11樓一個千五呎單位內，再檢獲560萬支未完稅香煙。海關提到，這是過去三個月內，關員第二度在同一工廈破獲私煙倉庫。海關相信不法之徒誤以為執法部門在剛剛破獲地方會出現短期執法盲點，因而心存僥倖，企圖租用同一大廈單位重操故業，妄想以為可以逃避海關偵查。

除此之外，海關也留意到私煙集團利用工廈租金低廉、空間寬敞以及交通便利特點，作為儲存和重新包裝的基地。海關在涉案單位內，除發現私煙之外，也發現大量日用品貨物，包括膠桶及即棄餐碗。海關懷疑不法分子在重新包裝私煙時，採用「內層藏私煙，外層放置雜貨」的混裝模式，企圖掩人耳目，也減低運輸途中被查獲的風險。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖表示，由於案中部分破獲的私煙牌子在本地市場並不常見，而且包裝也與過往走私至海外貨品相近，海關相信這批私煙主要是用作出口牟利。初步調查顯示，被捕41歲男子是私煙集團骨幹，負責物流及分銷安排。海關強調會繼續嚴厲打擊走私活動，正深入追查涉案私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。