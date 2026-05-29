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藍田邨爆炸｜煤氣公司初步調查：燃氣錶前一段分喉疑破損洩漏

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更新時間：17:35 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:35 2026-05-29 HKT

藍田邨藍碧樓一高層單位，今日（5月29日）早上有住戶開煤氣爐蒸蕃薯期間，懷疑聞到煤氣味後爆炸，50歲女住戶四成皮膚燒傷，送院救治。煤氣公司回覆《星島頭條》查詢，稱初步調查結果顯示，單位內的用戶喉管正常，沒有漏氣，而燃氣錶前的一段分喉懷疑因破損而洩漏。煤氣公司會協助有關部門進一步蒐證調查。

事發於今日早上10時許，警方接獲觀塘藍田邨藍碧樓居民報案，指上址懷疑爆炸。警方消防接報到場，經初步調查相信上址氣體洩漏引致爆炸。單位內的碎片亦從高處墜下，撃中停泊於上址對開一私家車。事件中，50歲女住戶全身多處燒傷，清醒被送往伊利沙伯醫院救治。

相關報道：觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院

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