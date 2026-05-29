觀塘藍田邨單位煤氣爐爆炸 女住戶4成燒傷送院 疏散約50居民
更新時間：11:15 2026-05-29 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-29 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-29 HKT
今(29日)早上10時29分，藍田邨藍碧樓一高層單位，警方接獲數個報案指聽到單位傳出爆炸聲，警方到場疏散兩層樓住客約50人到安全位置，消防到場關掉氣體總掣，事件中一名女子初步有4成皮膚燒傷，面部及雙手等多處均須貼上敷料，被送往伊利沙伯醫院治理，初步懷疑煤氣爆炸。現場所見，爆炸力驚人，大量雜物飛出街外。
據了解，肇事單位為25樓某住宅，女事主在廚房開煤氣爐煮食期間，約十幾分鐘後突然爆炸，廚房雜物隨氣流激散，她身體多處燒傷，自行報警求助。
目擊者冼女士當時身處樓下，突然砰一聲如同打雷，抬頭即見一層煙霧似的東西空中飄散，雜物如抽油煙機及玻璃碎墜下，「我以為行雷，但又吾似，總之冇煙冇火」。
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