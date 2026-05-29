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西貢大網仔路村屋遇竊 夜賊掠Cartier扣針等8.5萬元財物 連小米CCTV亦抱走

突發
更新時間：02:05 2026-05-29 HKT
發佈時間：02:05 2026-05-29 HKT

西貢發生爆竊案。周四（28日）晚上8時許，大網仔路一間村屋的42歲李姓女戶主返回住所時，赫然發現寓所的花園大門有被工具撬過的明顯痕跡，心知不妙下入屋查看，驚見屋內多個房間均有被大肆搜掠的亂象，部分貴重財物不翼而飛，懷疑遭到賊人潛入爆竊，於是立即致電報警求助。

警員接報後火速趕抵現場，並在村屋周邊展開搜捕及調查。經女戶主在現場進行初步點算後，證實起居室內一個價值約8.5萬港元的名貴扣針，以及一部價值約250港元的電子器材不知所終。據悉，涉案被盜的昂貴扣針為國際奢侈品牌卡地亞（Cartier）出品；而另一件被抱走的電子器材，則為用作防盜監控的小米（Xiaomi）閉路電視（CCTV）。賊人連用作看門口的監控鏡頭亦一併拆走，作風相當猖獗。

警方經初步調查後，將案件正式列作「爆竊」處理，目前已交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊全權跟進。警方正根據村屋附近的閉路電視片段，全力追緝兩名涉案男賊人歸案。據悉，兩名目標男子身高大約1.65至1.75米，身材中等，犯案時正攜帶搜掠工具。

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