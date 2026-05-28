落馬洲「Iron Man」過關 中年漢小腿藏多盒未完稅煙 罪成囚6星期

香港海關關員昨日（5月27日）於落馬洲支線管制站，截查一名49歲抵港男旅客時，在其身上檢獲1181支未完稅香煙，估計市值約4800元，應課稅值約3900元。該名旅客隨即被捕。海關提供圖片所見，相關男子將一盒盒未完稅煙藏在小腿，並用緊身褲覆蓋，狀甚明顯。

涉案男子因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（5月28日）在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期及罰款1800元。

男子將一盒盒未完稅煙藏在小腿，並用緊身褲覆蓋，狀甚明顯。海關圖片

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，呼籲市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可透過24小時熱線182 8080，專用電郵[email protected]或網上表格舉報懷疑私煙活動。

現場為落馬洲支線管制站。資料圖片