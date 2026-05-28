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清潔女工零投資經驗 誤信白撞WhatsApp「被動收入」騙局 失$63萬畢生積蓄

突發
更新時間：16:07 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:07 2026-05-28 HKT

過去一周，警方共接獲超過50宗網上投資騙案，總損失逾$3,000萬港元。其中，一名沒有投資經驗的清潔女工，近日收到自稱「投資專家」的陌生WhatsApp訊息，墮「被動收入」騙局，最終損失63萬元畢生積蓄。

警方今日（5月28日）在防騙專頁「守網者」表示，假扮「投資專家」的騙徒當時聲稱可為受害人「輕鬆賺大錢」，雙方繼續對話後，騙徒成功博取受害人信任。其後，騙徒誘導受害人下載虛假投資應用程式，聲稱可以「代為操作港股」，受害人完全不用操作，「淨係等收錢」。

受害人由於沒有投資經驗，不虞有詐，將超過$63萬港元轉入騙徒指定個人銀行戶口。當受害人見虛假程式內顯示有收益，打算提取收益時，騙徒已人間蒸發，受害人才驚覺自己畢生積蓄化為烏有。警方強烈呼籲市民，如收到陌生訊息，千萬不要回覆，並可使用「防騙視伏App」，協助評估風險。

警方強烈呼籲市民，如收到陌生訊息，千萬不要回覆。FB：守網者
警方強烈呼籲市民，如收到陌生訊息，千萬不要回覆。FB：守網者

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