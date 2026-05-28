海關督察新一輪招募開始 入職月薪最高達5.3萬元 6月10日截止

香港海關今日（5月28日）在社交平台發文，表示新一輪的海關督察招募活動已開始。成功投考者入職起薪點更可達每月$53,630，誠邀有志服務社會、具備使命感的人士踴躍投考。督察職位的申請截止日期為今年6月10日。

海關在帖文中指出，海關督察的工作範疇非常多元化。除了口岸執法、打擊走私，以及推動商貿便利之外，海關督察亦有機會參與各類國際會議，甚至被派駐到國際海關組織工作。

新一輪的海關督察招募活動已開始。海關FB

另外海關督察的薪酬待遇相當吸引，月薪介乎$48,335至$83,840，入職起薪點更可達每月$53,630。 有意投考者可透過公務員事務局網頁進行線上申請，或瀏覽香港海關官方網站了解海關督察的主要職責、入職條件及遴選程序。