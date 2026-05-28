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海關搗破冒牌香水護膚品倉庫 檢150萬元貨拘1男

突發
更新時間：12:22 2026-05-28 HKT
發佈時間：12:22 2026-05-28 HKT

香港海關前日（26日）展開特別執法行動，破獲一宗透過網上店鋪售賣冒牌物品的案件，檢獲共約2500件懷疑冒牌物品，包括香水和護膚品，估計市值共約150萬元，並拘捕一人。

海關早前透過網上巡查及利用大數據系統進行風險評估及分析，發現有人在網上開設網店及社交平台帳戶，售賣懷疑冒牌香水及護膚品。關員喬裝顧客在網上試購，經過深入調查及商標持有人的協助下，前日(26日)採取執法行動，突擊搜查位於新蒲崗的工廈內的網店倉庫，檢獲該批懷疑冒牌物品。

 

 行動中，海關拘捕一名36歲網店男負責人，目前獲准保釋候查，案件仍在調查中。據悉，檢獲的冒牌物品牽涉多個品牌，當中香水及護膚品，抄襲了正貨品牌的外觀設計及註冊商標。

調查發現賣家設立了自家網站及社交媒體帳戶，讓顧客自行落單，營造了一個具規模的網上商家形象，藉此贏取顧客的信任。第二，案中的賣家以「行貨」及「平行進口」這些字眼作為招徠，從而減低消費者戒心。貨品定價都有一定折讓，以低價吸引消費者購買。以涉案的冒牌香水及護膚品為例，價格大約500至800元不等，是正貨售價的大約一半。

消息稱，海關成功克服被捕人僅以快遞方式發貨的犯案模式，透過連日深入調查，人員成功鎖定了目標倉庫。倉庫位於工廠大廈一個「一劏四十」的工作室單位內，所有租戶進出都需要輸入密碼進入，嚴密的保安大大增加了人員執法的難度。

此外，倉庫內的實際環境惡劣，貨物堆放雜亂無章，滿布灰塵，儲存條件完全不像網上展示的高階形象。由於檢獲的冒牌香水及護膚品，是直接用於人體皮膚，而倉庫的惡劣環境有可能令產品變質。海關稍後將樣本送往政府化驗所進行化驗。

海關指出在香水包裝上，正貨瓶身印刷手工較為精細，英文字體清晰，檢獲的冒牌香水瓶印刷粗糙，英文字比較模糊。另外，正貨香水瓶底的印刷較為精細，並不會用貼紙貼上。

 

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