葵盛西邨爆水管路陷困貨車 水車水箱臨時供水 料今晚9時完成搶修

葵涌葵盛西邨爆水管。今晨（28日）葵盛西邨第8座停車場對開有地下食水管爆裂，大量食水夾雜泥沙湧出，淹浸路面。警方於早上8時45分接報到場處理，並通知水務署派員關上水掣，進行搶修。其間一輛貨車途經現場，因路面下陷，左邊車輪陷入坑內，車身傾側被困。

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，該署接獲報告指葵盛圍有食水供水管滲漏，已派員前往現場跟進，經了解後確認涉事水管為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水予葵盛西商場、葵盛西邨6至10座及月海灣。在關上水掣後，現場已停止湧水。署方正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少一架水車及10個水箱。

受事故影響，葵盛圍近葵盛西邨第8座停車場出入口需暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。水務署稱，工程團隊正全力進行水管維修，爭取於今日（28日）晚上約9時完成有關的水管維修工程並恢復食水供應。署方已就事件與葵青民政事務處、當區區議員及房屋署保持緊密聯繫，並派員到現場為受影響居民提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，該署表示抱歉。