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葵盛西邨爆水管路陷困貨車 多座大廈食水受影響 水務署提早恢復供水

突發
更新時間：18:23 2026-05-28 HKT
發佈時間：11:48 2026-05-28 HKT

葵涌葵盛西邨爆水管。今晨（28日）葵盛西邨第8座停車場對開有地下食水管爆裂，大量食水夾雜泥沙湧出，淹浸路面。警方於早上8時45分接報到場處理，並通知水務署派員關上水掣，進行搶修。其間一輛貨車途經現場，因路面下陷，左邊車輪陷入坑內，車身傾側被困。

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」由早上9時許至下午5時許，多次交代搶修進度。水務署稱，涉事水管為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水予葵盛西商場、葵盛西邨6至10座、月海灣以及邨內一所小學。在關上水掣後，現場已停止湧水。經供水調度、搶修以及路面清理，所有受影響範圍已於下午約5時半恢復正常，葵盛西邨第8座停車場出入口已經恢復行車。

水務署又表示，維修期間亦發現旁邊的鹹水水管亦有滲漏的情況，需要緊急維修，現時葵盛商場、葵盛西邨第7至10座、月海灣、葵盛社區會堂及邨內兩所學校的沖廁水受影響。署方會繼續全力搶修鹹水管，爭取於明日（29日）上午約6時恢復。

搶修期間，由於大廈高層有內部儲水缸作緩衝，停水時並沒有對大部分用戶造成明顯影響，輪候取水的市民並不多。署方增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水，派出至少一架水車及20個水箱並放置於屋苑及商場附近，方便市民取水。

水務署強調，已派出緊急應變小隊於現場協調及為市民提供即時協助，包括到安老院、長者中心及商戶了解受影響情況，以及與管理處、食肆及居民緊密溝通，就暫停供水安排及復水的詳情互通資訊。署方亦為邨內食肆、其他商戶、安老院及長者中心送上臨時食水，以便利他們營業及減少對受影響長者帶來不便。署方會繼續與葵青民政事務處、當區區議員、關愛隊及房屋署緊密聯繫，為有需要的居民及商戶提供適切支援。

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