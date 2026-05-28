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龍運巴士屯門失控剷安全島撞欄 車長生日前6分鐘遇險無恙

突發
更新時間：04:43 2026-05-28 HKT
發佈時間：04:43 2026-05-28 HKT

屯門發生涉及雙層巴士的車禍。周二（27日）晚上11時54分，一輛由龍運巴士營運、正前往田景邨方向的E33P路線巴士，沿屯門鳴琴路左線行駛。不料，當巴士準備左轉入田景路時，車身突然懷疑失控，整輛巴士隨即「強登」路中央的安全島，並將一列鐵欄猛烈撞毀，現場發出沉重撞擊聲。

幸運的是，雖然巴士體積龐大且衝力不小，但在這宗意外中並無任何乘客或路人受傷。涉事的49歲侯姓男車長在事發後情緒穩定，並當場通過了警方的酒精呼氣測試，證實並無酒後駕駛。

周二（27日）晚上11時54分，一輛由龍運巴士營運、正前往田景邨方向的E33P路線巴士，沿屯門鳴琴路左線行駛。不料，當巴士準備左轉入田景路時，突然失控撞向路中央的安全島。網圖
周二（27日）晚上11時54分，一輛由龍運巴士營運、正前往田景邨方向的E33P路線巴士，沿屯門鳴琴路左線行駛。不料，當巴士準備左轉入田景路時，突然失控撞向路中央的安全島。網圖

這宗車禍背後還有一段巧合枝節。據了解，涉事的侯姓車長出生日期為5月28日，換言之，今日（28日）正是他的生辰。這宗意外發生的時間為深夜11時54分，距離他正式踏入生日、成為「當日壽星」僅僅剩下最後的6分鐘。

警方目前正就車禍的具體原因展開進一步調查。

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