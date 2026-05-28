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深水埗工地電動吊機墮下事故  67歲男工頭部重創延至晚上不治

突發
更新時間：02:53 2026-05-28 HKT
發佈時間：02:53 2026-05-28 HKT

周二（27日）早上8時許，深水埗欽州街65號對開一個渠務署的污水系統改善工程工地內，一部體積約1.5米乘1米的電動鏈式吊機，突然從離地約4米高的工字鐵位置鬆脫墮下，當場擊中下方一名正在工作、現年67歲的黃姓男工人。事主頭部遭受猛烈重創，當場血流披面並陷入昏迷，隨即被送往瑪嘉烈醫院搶救。惟事主因傷勢過重，延至同日晚上約11時30分宣告不治。

渠務署長莫永昌深表難過 責成承建商深入調查

針對這宗不幸事件，渠務署署長莫永昌對有承建商員工在意外中離世深表難過。他代表署方親自向死者家屬致以最深切的慰問，並強調已嚴正要求承建商向家屬提供一切適切的協助，承擔應有責任。

意外發生後，渠務署已即時採取行動，勒令承建商立即停止該工地內的所有相關工作，並進行全面的安全檢查，確保類似危機不再發生。同時，署方已責成承建商必須就意外原因展開深入而全面的調查。渠務署亦承諾會全力協助勞工處及警方等相關部門，徹查這宗奪命意外的源頭與責任歸屬。

相關新聞：深水埗工地4米高墮下機器 67歲男工遭擊中頭昏迷

事件發生在周二（27日）早上8時33分，黃男當時與另一名工人在地面檢查裝置，該名同事負責操作龍門架上的吊重儀器。當吊重儀器操作至最後固定位置時，儀器突然從約四米高處脫落，擊中黃男頭部，導致他頭部流血，重創昏迷。

 

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