Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

9惡煞持棍傘闖灣仔樓上吧襲擊3男女 警拘3人最細15歲

突發
更新時間：00:18 2026-05-28 HKT
發佈時間：00:18 2026-05-28 HKT

灣仔周二（27日）凌晨發生群煞持鐵棍及雨傘血洗樓上酒吧案，灣仔警區反三合會行動組（俗稱反黑組）根據線報採取雷霆行動，繼於同日早上8時許迅速在中環荷李活道一單位拘捕一名34歲持隻程證的內地漢後，另外分別在中區及觀塘區拘捕兩名涉案男子，即至今共拘捕三人。

反黑組接手高調破案 揭發導火線涉醉酒糾紛

被捕的三名男子年齡介乎15至34歲，彼此為朋友關係。當中包括一名34歲持雙程證來港的內地男子，以及兩名分別15歲及19歲、持有香港身份證的尼泊爾籍青年。三人分別涉嫌「普通襲擊」、「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」罪名，現正被警方扣留調查。據了解，這場深夜發生的襲擊案，導火線涉及一場酒吧內的糾紛。

受傷女子送院。黎志偉攝
受傷女子送院。黎志偉攝

黎志偉攝

受傷女子送院。黎志偉攝
受傷女子送院。黎志偉攝
警方派出大批警員穿上戰術背心、手持防暴盾牌火速趕抵現場，並登樓展開封鎖調查。黎志偉攝
警方派出大批警員穿上戰術背心、手持防暴盾牌火速趕抵現場，並登樓展開封鎖調查。黎志偉攝
案發的樓上吧位於商業大樓之內。黎志偉攝
案發的樓上吧位於商業大樓之內。黎志偉攝

案件發生於周二凌晨4時許。據悉，當時至少8名男子及1名女子突然氣勢洶洶地闖入告士打道229至230號一幢商業大廈7樓的樓上酒吧，隨即不由分說，揮動隨身帶備的鐵棍和雨傘，向店內三名正在消遣的男女顧客展開施襲，現場一片狼藉，群煞逞兇後逃去無蹤。

相關新聞：群煞持鐵棍雨傘闖灣仔樓上吧 3男女遇襲受傷 警拘1內地男

遭殃的三名男女均為酒吧顧客，包括一名27歲杜姓男子，他頭部被重擊受傷；另一名30歲袁姓女子則被打至面部劇痛，她與同行的37歲黎姓男友人（未有受傷）為情侶關係。救援人員接報趕至後，杜男經包紮後拒絕送院，而袁女則清醒由救護車送往律敦治醫院作進一步治理。就現場所見，袁女面帶口罩，在人員陪同下自行步上救護車。

最初誤報「持刀揮斬」 警穿戰術背心登樓搜捕

據悉，警方最初接獲市民報案時，有人聲稱目擊群煞持利刀瘋狂揮斬，氣氛一度緊張。大批警員趕抵現場時，均不敢掉以輕心，紛紛穿上戰術背心登樓搜捕。不過經現場調查後，初步相信兇徒當時使用的武器主要為鐵棍及雨傘，席間並無亮出或使用利刃。

警方最初鎖定涉案的9人惡煞組合包括一名本地女子、一名本地男子，以及7名非華裔男子，受襲傷者堅稱完全不認識該批兇徒。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
01:00
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
15小時前
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
01:49
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
社會
11小時前
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
飲食
11小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
飲食
5小時前
住公屋「請姐姐」等於富戶？網民公審促交還單位 基層居民心酸反擊：窮先要請｜Juicy叮
住公屋「請姐姐」等於富戶？網民公審促交還單位 基層居民心酸反擊：窮先要請｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
被追問案件是否已經完結時，鄭中基語氣無奈地直接回應：「未呀！」
01:14
鄭中基離婚官司拖足一年仍未達共識 老爺鄭東漢呻被拖落水 余思敏見記者即閃丨獨家
影視圈
7小時前
深圳南坪快速︱貨車公路自燃波及隔音屏 屢傳巨響途人驚慌後退︱有片
00:48
深圳南坪快速︱貨車自燃波及隔音屏變「火龍」 車輛冒險穿火場︱有片
即時中國
6小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT