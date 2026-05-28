9惡煞持棍傘闖灣仔樓上吧襲擊3男女 警拘3人最細15歲

灣仔周二（27日）凌晨發生群煞持鐵棍及雨傘血洗樓上酒吧案，灣仔警區反三合會行動組（俗稱反黑組）根據線報採取雷霆行動，繼於同日早上8時許迅速在中環荷李活道一單位拘捕一名34歲持隻程證的內地漢後，另外分別在中區及觀塘區拘捕兩名涉案男子，即至今共拘捕三人。

反黑組接手高調破案 揭發導火線涉醉酒糾紛

被捕的三名男子年齡介乎15至34歲，彼此為朋友關係。當中包括一名34歲持雙程證來港的內地男子，以及兩名分別15歲及19歲、持有香港身份證的尼泊爾籍青年。三人分別涉嫌「普通襲擊」、「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」罪名，現正被警方扣留調查。據了解，這場深夜發生的襲擊案，導火線涉及一場酒吧內的糾紛。

受傷女子送院。黎志偉攝

受傷女子送院。黎志偉攝

警方派出大批警員穿上戰術背心、手持防暴盾牌火速趕抵現場，並登樓展開封鎖調查。黎志偉攝

案發的樓上吧位於商業大樓之內。黎志偉攝

案件發生於周二凌晨4時許。據悉，當時至少8名男子及1名女子突然氣勢洶洶地闖入告士打道229至230號一幢商業大廈7樓的樓上酒吧，隨即不由分說，揮動隨身帶備的鐵棍和雨傘，向店內三名正在消遣的男女顧客展開施襲，現場一片狼藉，群煞逞兇後逃去無蹤。

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遭殃的三名男女均為酒吧顧客，包括一名27歲杜姓男子，他頭部被重擊受傷；另一名30歲袁姓女子則被打至面部劇痛，她與同行的37歲黎姓男友人（未有受傷）為情侶關係。救援人員接報趕至後，杜男經包紮後拒絕送院，而袁女則清醒由救護車送往律敦治醫院作進一步治理。就現場所見，袁女面帶口罩，在人員陪同下自行步上救護車。

最初誤報「持刀揮斬」 警穿戰術背心登樓搜捕

據悉，警方最初接獲市民報案時，有人聲稱目擊群煞持利刀瘋狂揮斬，氣氛一度緊張。大批警員趕抵現場時，均不敢掉以輕心，紛紛穿上戰術背心登樓搜捕。不過經現場調查後，初步相信兇徒當時使用的武器主要為鐵棍及雨傘，席間並無亮出或使用利刃。

警方最初鎖定涉案的9人惡煞組合包括一名本地女子、一名本地男子，以及7名非華裔男子，受襲傷者堅稱完全不認識該批兇徒。