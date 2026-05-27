八鄉地盤兩惡煞襲擊工友後逃去 有人一度持鎚 勸架者同受傷
更新時間：17:34 2026-05-27 HKT
發佈時間：17:34 2026-05-27 HKT
發佈時間：17:34 2026-05-27 HKT
八鄉錦匯路18號地盤，今日（5月27日）上午11時許，一名29歲姓馮男工，與一名中年男工因工作問題爭執，其間被對方以手襲擊。混戰途中，一名27歲姓江男工試圖勸阻，然而另一名中年男工亦揮拳加入戰團，其間更一度手持鐵鎚。
其他工友大驚報案求助，警方到場時兩名施襲中年男工已經不知所終。29歲及27歲男工分別手眼受傷及面腫，清醒被送往博愛醫院治理。目前案件被列作普通襲擊及襲擊致造成身體傷害，由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進，正追查疑犯下落。
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