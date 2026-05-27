珍惜生命│油麻地果欄外男子危站天橋頂 勸服送院檢查
更新時間：16:01 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:01 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:01 2026-05-27 HKT
今日（27日）下午2時07分，油麻地果欄對開窩打老道近渡船街行人天橋，一名男子企圖跳橋，爬上天橋頂部險象環生。救援人員到場游說，消防員升起雲梯營救，幸經勸喻後男子態度軟化，自行返回安全地方。
事主沒有受傷，由救護車送院檢查。警方正調查事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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