上環中年婦墮海漂浮 送院不治

上環有人墮海。今日（27日）早上9時03分，警方及消防接報，指干諾道中的港澳碼頭對開海面，有人形物體漂浮。人員接報到場搜索，其後救起一名女子，但發現她昏迷不醒，於是將她送往瑪麗醫院搶救，惜延至早上10時11分終告不治。

據了解，女事主56歲姓林，與母親居住荃灣，生前受情緒病及經濟困難困擾，已離家多日，母親今日凌晨收到事主最後訊息。今早6時許，有途人在中西區海濱長廊長椅上發現事主財物，至今早9時許，有海事處職員執勤時發現事主在海面漂浮，揭發事件。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service