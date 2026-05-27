群煞持鐵棍雨傘闖灣仔樓上吧 3男女遇襲受傷

灣仔凌晨發生傷人案。今日（27日）凌晨4時許，至少8名男子及1名女子，突然來勢洶洶闖入告士打道229至230號一幢商業大廈7樓的樓上酒吧，隨即不由分說揮動隨身帶備的鐵棍和雨傘，向店內3名正在消遣的男女顧客施襲，逞兇後逃去無蹤。

最初誤報「持刀揮斬」 警穿戰術背心登樓搜捕

事故中，兩名受襲男女當場被打至頭破血流，幸仍保持清醒，在場接受救護員的初步治理。

遇襲3名男女均為酒吧顧客，包括一名27歲杜姓男子，他頭部被重擊受傷；另一名30歲黎袁姓女子則報稱面部劇痛，由救護車送院治理，她與同行的37歲黎姓男友人（未有受傷）為情侶關係。救援人員接報趕至後，杜男經包紮後拒絕送院，而袁女則清醒由救護車送往律敦治醫院作進一步治理。就現場所見，袁女面帶口罩，在人員陪同下自行步上救護車。

據悉，警方最初接獲市民報案時，有人聲稱目擊群煞持利刀揮斬，氣氛一度緊張。大批警員趕抵現場時，均穿上戰術背心登樓搜捕。不過經現場調查後，初步相信兇徒當時使用的武器主要為鐵棍及雨傘。

傷者稱與群煞素不相識

警方經進一步調查後，相信施襲的惡煞組合共有9人，包括一名本地女子、一名本地男子，以及7名非華裔男子。據了解，遇襲的傷者均堅稱完全不認識該批兇徒，過去亦無任何過節。

警方目前已將案件列作「傷人」處理，並交由灣仔警區刑事調查隊第四隊全力組跟進。警方正調取酒吧及大廈的閉路電視片段，全力追緝該批涉案的兇徒。