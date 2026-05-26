Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜北角黑衣男墮海 獲救昏迷送院亡 重案組接手調查

突發
更新時間：17:48 2026-05-26 HKT
發佈時間：14:19 2026-05-26 HKT

今日（26日）下午1時21分，途人發現北角電氣道233號城市花園對開海面有一名男子載浮載沉，報警求助。救援人員接報到場，將事主救起，惟他已陷入昏迷，被送往東區醫院，惜經搶救後不治，警方正調查其墮海原因。

據了解，該名男子在離岸8米位置飄浮，當時他身穿黑色上衣及黑色長褲。案件現時交由東區警區重案組接手調查。

男事主獲救昏迷送院。
男事主獲救昏迷送院。
救援人員接報到場拯救。
救援人員接報到場拯救。

 防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
02:05
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
10小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
5小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 15:47 HKT
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
5小時前
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
影視圈
4小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
19小時前
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
社會
6小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
時事熱話
8小時前