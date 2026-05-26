珍惜生命│北角中年漢墮海 獲救昏迷送院亡

北角電氣道233號城市花園對開，今（26日）下午1時21分，途人發現對開海面有一名男子載浮載沉，報警求助。救援人員接報到場，將事主救起，惟他已陷入昏迷，被送往東區醫院，惜經搶救後不治，警方正調查其墮海原因。

男事主獲救昏迷送院。

救援人員接報到場拯救。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service