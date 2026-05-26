乘匹克球熱 「優秀教練」教出警隊溫度 打出警隊親民與專業

匹克球近年紅爆全球，這股熱潮也席捲警隊！在這股旋風中，警長李民輝（輝哥）絕對是核心人物。他不僅是警察匹克球會的創會成員及教練，早前更榮獲中國香港匹克球總會頒發「優秀教練」殊榮。要知道，這個獎項含金量極高，每年只有極少數熱心推廣匹克球並作出卓越貢獻的教練方能獲獎。

輝哥（左二）經常向耆樂警訊會員授課，並與他們交流。

輝哥於小三地體育交流會擔任匹克球賽事裁判。

畫線畫出個球會 創會元老的熱血起點

說起與匹克球的緣份，輝哥接受今期《警聲》訪問時說，這是源於一份「敢於嘗試」的精神。數年前他在八鄉少訊中心任教官，為給青少年活動增添新鮮感，發掘了這項新興運動。「當時我們就在羽毛球場用膠紙自己畫線、設置場地，邊學邊打！」誰想到當初的匹克球新手，竟成了孕育球會的推手。從業餘自學到成為「優秀教練」兼警察匹克球會創會成員，輝哥憑着一股熱誠，一步步將這項運動帶進警隊。

社交神器 「SPC」「JPC」齊齊打出好球

「一塊拍、一粒球，帶來的不只是運動的熱血，更可連結市民。」輝哥最享受帶着這項運動走入社區。匹克球易上手，是跨代交流的最佳神器，真正做到老幼「通殺」！

他近年經常穿梭於少年警訊（JPC）及耆樂警訊（SPC）授課，無論是活力充沛的年輕人還是老友記，統統被這項運動迷倒。當中他最自豪的「戰績」，莫過於教懂一個80歲的老友記打球。他回憶道：「起初老友記們表現得很拘謹，怕自己手腳慢打不到。但這運動太親民了，當他們成功把球擊過網，甚至殺出好球時，臉上瞬間綻放的燦爛笑容，跟少訊學員一樣興奮。那一刻我超級滿足！」這種一拍一笑的互動，正正展現警隊不僅有執法專業，更有一份走入群眾、關懷社區的「溫度」。

打入小三地體育交流會 成內聯外通新橋樑

這份匹克球的熱度更連繫了海外同袍。在剛圓滿舉行的「港新澳警察體育交流會2026」（小三地體育交流會）中，匹克球首次成為友誼賽項目，成為亮點之一。擔任賽事裁判的輝哥難掩自豪：「看到自己努力推廣的運動，如今成為三地同袍交流的橋樑，滿足感難以言喻。大家為打好每一球而拼搏歡呼，這種跨越文化的體育精神，讓彼此的默契與友誼瞬間升溫。」

「一塊輕飄飄的球拍看似微不足道，但只要有心、有溫度，肯為大眾多走一步，它能做到的絕對超乎想像！」輝哥揚起手中的球拍分享道。他期望未來繼續推展匹克球的「熱度」與「溫度」，打出警隊的親民與專業。