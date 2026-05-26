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騙徒「AI分析」招徠假App誘投資 過去一周逾70宗案涉款5000萬

突發
更新時間：13:55 2026-05-26 HKT
發佈時間：13:55 2026-05-26 HKT

警方在Facebook專頁「CyberDefender 守網者」表示，過去一周共接獲逾70宗投資騙案，總損失金額逾5,000萬元。其中一名受害人在Facebook看到假投資廣告，點擊連結後轉至WhatsApp，並與自稱「加密貨幣投資專家」的騙徒聯絡。受害人被對方誘騙，下載假冒「投資平台 App」，並按指示將8萬元轉賬至加密貨幣電子錢包。其後，假App顯示投資回報可觀，受害人信以為真，再轉賬逾100萬元。直至平台拒絕提現，受害人才驚覺受騙。

在AI 技術熱潮下，警方指騙徒亦借「AI 投資分析」作招徠，聲稱可預測加密貨幣升跌、帶來高回報，並常以「AI 投資」、「高科技分析」、「保證回報」等字眼包裝騙局，提醒市民小心提防。

fb「CyberDefender 守網者」圖片
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