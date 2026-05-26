屯門杯渡路爆鹹水管淹路 市中心一帶沖廁水暫停 水務署搶修

爆水管事件停不了！繼荃灣楊屋道昨晚（25日）爆鹹水管後，今日（26日）凌晨1時43分，警方接獲市民報案，指屯門杯渡路橋底亦有地下水管爆裂，大量鹹水夾雜沙泥湧出淹浸路面。水務處接報派員到場關上水掣，進行緊急維修。

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水務署在社交平台facebook專頁「滴惜仔」表示，該署於今日（26日）早上接獲報告，指屯門杯渡路橋底近啟發徑行人路發生水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予屯門市中心一帶。在關上水掣後，現場已停止湧水。

署方指工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於明日（27日）早上6時前完成有關的水管維修工程，恢復沖廁水供應。該署就事件為市民帶來不便表示抱歉。