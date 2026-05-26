荃灣楊屋道爆鹹水管 搶修未完成交通受阻 水務署：爭取周二晚9時全面恢復沖廁水供應

荃灣楊屋道爆水管，周一（25日）晚上8時許，楊屋道171號對開地底一條直徑900毫米的鹹水管爆裂，大量鹹水夾雜沙泥淹浸至少兩條行車線。受事故影響，用作供應荃灣及葵涌一帶的沖廁水暫停，水務署原本預計今日（26日）凌晨5時前恢復大部分用戶的沖廁水供應，惟經通宵搶修後，署方表示維修工序較預期困難，工程團隊正繼續全力進行緊急水管維修工程，爭取於今日晚上9時完成水管維修工程，全面恢復沖廁水供應。

水務署於今晨約7時在社交平台facebook「滴惜仔」表示，就荃灣楊屋道近橫龍街的水管滲漏事故，該署工程團隊通宵進行維修及供水調度工作，包括關閉數個供水主幹管的水掣，並曾重啓海水泵房的運作，以暫時恢復沖廁水供應。由於維修工序比預期困難，供水調度亦需有所調整以配合維修工程，現時荃灣及部分葵涌區用戶的沖廁水供應仍然受影響。工程團隊仍繼續努力進行供水調度，包括清除涉事水管內的積水、關閉上游的水掣等，以期盡量將受影響範圍縮小。

署方續稱，工程團隊正繼續全力進行緊急水管維修工程，爭取於今日晚上9時完成水管維修工程，全面恢復沖廁水供應 ，然後會盡快重鋪路面，以重開該段楊屋道東行線。該署就事件為市民帶來的不便表示抱歉。

今早運輸署表示，因水管緊急維修，楊屋道往德士古道方向介乎古坑道與橫窩仔街之間的全線仍然封閉。同時，楊屋道往大河道方向近橫龍街的快線亦已封閉，駕駛人士只可使用慢線行車。署方呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

受影響九巴30X、32H、33A、41M、42M、49X、73P及243M號線（往九龍/青衣/大埔方向），以及城巴第930A號線（往會展站方向）須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。