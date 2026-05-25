荃灣楊屋道爆水管 路面拱起湧出黃泥水 多條巴士路線需改道

荃灣楊屋道有水管爆裂，至少兩條行車線受影響，黃泥水一度湧入附近油站，導致油站需暫停營業。

今日（25日）晚上8時許，楊屋道171號對開地底一條鹹水管突然爆裂，大量鹹水夾雜沙泥不斷湧出，淹浸楊屋道至少兩條行車線，部份路面更受壓拱起。根據網上圖片所見，黃泥水不斷滲出，令馬路頓成「黃河」，水深至腳眼，附近油站亦受波及，需要暫停營業。

水務署表示接獲報告指荃灣楊屋道近橫龍街交界有鹹水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。

另外，運輸署指因水管爆裂，楊屋道(往德士古道方向)介乎古坑道與橫窩仔街之間的全線現已封閉。受影響九巴第30X,33A,41M,42M,49X,73P (往九龍/青衣/大埔方向)號線及第32H,243M (往九龍/青衣方向)號線須改道行駛。