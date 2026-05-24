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錦上路狗場多狗被困籠中淋雨 漁護署：檢12狗回動物管理中心看管

突發
更新時間：22:52 2026-05-24 HKT
發佈時間：22:52 2026-05-24 HKT

錦上路元崗新村清潭路狗場，日前被人發現有多隻狗被困在鐵籠中放於空地淋雨。漁護署今日（24日）表示，正調查一宗位於錦上路元崗新村清潭路狗場涉嫌殘酷對待動物的個案。

漁護署於5月21日接獲投訴，指該狗場內有狗隻被困於籠中，並放置於空地。漁護署隨即聯同香港愛護動物協會人員前往跟進，但未能進入處所。其後於5月22日，漁護署人員在警方的協助下再次前往，並成功進入該處所進行調查。

多隻狗被困鐵籠內，之後放在空地淋雨。網上圖片
多隻狗被困鐵籠內，之後放在空地淋雨。網上圖片

漁護署：如有足夠證據 將對畜養人提檢控

行動中，漁護署人員發現多隻狗隻，其中部分被畜養於籠內，並放置於露天空地，未獲提供足夠遮蓋。由於畜養人未能即時作出合理改善，漁護署人員遂在現場檢走共12隻狗隻，並帶返動物管理中心看管。漁護署會繼續就個案進行深入調查，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，或不合理地作出或不作出某種作為而導致動物受到不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款$200,000及監禁三年。漁護署呼籲市民，如發現任何懷疑殘酷對待動物的情況，可致電1823向漁護署舉報，如情況緊急，請立即報警求助。


 

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