彩虹巴士迷衝突│爭影Ivy So廣告巴士受阻 少年怒踢欄杆垃圾桶洩忿

爭影Ivy So車身廣告巴士衝突事件前傳片段曝光，昨（23日）午3時46分，一群巴士迷在彩虹邨錦雲樓對開追影Ivy So廣告的雙層巴士96R線期間，疑有人遮擋鏡頭爆發衝突，其中一名巴士迷怒不可遏，爆粗之餘更怒踢欄杆及垃圾桶，引起途人側目。

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片段全長35秒，片段中一輛前往鑽石山站96R線雙層巴士停在燈口，身穿橙色短衫的少年手持手機，走出馬路大叫：「X你老母，收皮啦」、「擺乜嘢街，你影㗎」，其間傳來同行巴士迷勸慰聲音：「冷靜啲，小事嚟」，橙衫男怒氣未消，不斷踢欄杆及垃圾桶，同行警告：「唔好踢，警察嚟啦」，引起一名老伯駐足圍觀。

事件引起網民熱議：「家長要關注吓少年心理健康，可能必要尋求心理輔導」、「呢個腳法…….佢隻腳痛過個垃圾桶」、「這樣的態度、分分鐘會發生意外」。

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事發於昨午3時46分，一群巴士迷追影車身貼有Ivy So廣告的雙層巴士，拍攝時疑有人擋住鏡頭發生衝突，一名15歲少年報警聲稱遭3男圍毆，巴士駛至彩虹巴士站停下，警員到場調查，向有關人士問話，案件由襲擊案改列作糾紛案，暫未有人被捕。

涉事九巴Enviro500 MMC 12m ( 編號 ATENU1466 ) ，近日因車身廣告正貼有蘇雅琳Ivy So單曲《給你一隻大口仔》，引起巴士迷瘋狂追影，該巴士於本月17日曾引起驚險交通意外，一名16歲少年在長沙灣道近怡靖苑對開追影Ivy So廣告九巴時，忘命奔出馬路，一輛藍色私家車收掣不及將少年撞倒，司機大驚報警，少年手臂受傷，由救護車送院治理。

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