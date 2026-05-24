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鯉景灣男遭兩刀手伏擊斬傷 現場遺染血帽和假髮

突發
更新時間：01:04 2026-05-24 HKT
發佈時間：01:04 2026-05-24 HKT

筲箕灣昨夜發生一宗兇殘傷人案。周六（23日）晚上11時08分，警方接獲筲箕灣道57-87號地下的一間超級市場職員報案，指一名男子在太安樓對開的鯉景灣休憩處遭兩名兇徒持長刀斬傷。

警員接報後趕到現場，並發現該名男子。事主當時頭部及手指均被斬傷，鮮血直流，幸而神志保持清醒，由救護車送東區醫院治理。

警方隨即封鎖現場調查，並檢獲多件懷疑屬於事主的物品，包括一頂染血的Cap帽及一對黑色鞋。現場地面血迹斑斑。

警方還在現場檢獲一個假髮和一支木棍，不排除有人在施襲或逃跑期間遺下，甚或曾喬裝打扮作案。據悉，兩名刀手得逞後，隨即逃離現場。

經初步調查後，警方將案件列作「傷人」程序處理，現正全力追緝兩名涉案的兇悍刀手，消息指其中一人為南亞裔男子。至於涉案兩徒的行兇動機，仍有待東區警區刑事調查隊作進一步深入調查。

 

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