鯉景灣清潔公司主管遭兩刀手斬傷 現場遺染血帽假髮 疑涉姊弟戀糾紛

西灣河昨夜發生一宗疑涉及感情恩怨的殘酷傷人案。昨日（23日）晚上11時08分，鯉景灣一間清潔公司的女職員驚慌報案，指與其男同事收工後，步行至附近的港島東體育館休憩處對開時，突然遭到兩名分別持長刀及鐵通的悍匪伏擊。兇徒亂刀狂毆男事主，得逞後隨即逃離現場。

警員接報後大為緊張，迅速趕往現場，並在附近休憩處發現遇襲職員。事主當時頭部淌血、手指受傷，現場留下斑斑血漬，幸事主仍然清醒，由救護車送院救治。

警方隨即圍封現場調查。人員在案發現場檢獲屬於事主的一頂染血Cap帽、一對黑色鞋，同時發現一個懷疑屬於兇徒遺下的假髮。另外，警員擴大搜查範圍，在附近的太康街路旁花槽內，再發現懷疑是兇徒逃跑時遺下的一件衣服及一頂帽子。

跨越20歲忘年戀觸礁

消息指出，男事主為一名持有香港身份證的越南籍男子，年約40歲，來港生活已8年多，原本與前妻的女兒同住於西灣河太安樓。據了解，他在鯉景灣一間清潔公司任職期間，結識了一名比他年長近20歲、已離異並育有子女的女經理。雙方情投意合並締結良緣，結婚至今近8年，男事主亦在公司內逐步晉升為主管。

然而，這段跨越年齡的婚姻近期驚現觸礁。據悉，今年3月女方突然向男事主提出離婚，期間有人在爭執中曾憤然放言「搵人隊冧佢！」，不排除昨晚的伏擊與此有關。

有人放言「搵人隊冧佢！」 黑衣人曾於管業處徘徊「踩線」

據與事主同行的清潔公司女同事透露，昨晚10時45分收工前，他們在物業管理處打卡時，已驚見有3名身穿黑衣、戴上口罩的男子在附近鬼祟徘徊，懷疑當時對方已在場「踩線」預伏。此外，有熱心駕駛人士事後向她透露，其車載凸鏡（車Cam）已拍下兩名兇徒施襲後逃走的驚險過程。

經初步調查後，警方將案件列作「傷人」程序處理，目前正全力追緝兩名涉案兇徒，消息指其中一人為南亞裔男子。東區警區刑事調查隊已接手跟進，正深入調查事件的來龍去脈及行兇動機。