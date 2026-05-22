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文苑樓奪命火警｜寵物店主帶滅火筒上樓救人 自責無力助麗姐救老伴：瞓唔到覺

突發
更新時間：22:56 2026-05-22 HKT
發佈時間：22:56 2026-05-22 HKT

佐敦渡船街文苑樓周四（21日）晚上發生1死4傷火警，一名行動不便的69歲姓朱男子葬身火海，消息指起火原因疑單位床頭電掣漏電起火肇禍。在八文樓地下經營寵物店的葉小姐向記者憶述，火警發生時，她拿著滅火筒及逃生面罩上樓救人，惟現時已濃煙密佈，伸手不見五指，其間遇到一名患腎病的朋友及帶住嬰兒的老婦，於是立即與朋友協助他們逃生。

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葉小姐表示得悉火警發生後，她立即拿著滅火筒及逃生面罩上樓救人，惟當時濃煙密佈，其間遇到一名患腎病的朋友及帶住嬰兒的老婦，只能立即與朋友帶他們撤離。

她憶述麗姐當時比她早上樓，希望拯救老伴性命，惟現場漆黑一片，伸手不見五指，她只能聽到麗姐不停呼救，「太過勁喇啲煙，唔係火係啲煙，你係抖唔到氣，同埋隻眼已經係擘唔開…佢（麗姐）話佢老公跌咗喺地下，摸到佢個身係熱嘅」。

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大約5分鐘後，麗姐被帶到安全位置，當時她情緒非常激動，不斷咆哮指老伴仍未落樓，「我知佢個情緒好唔穩定，大家咁多年街坊，都第一時間去安慰咗佢先」，可惜最終傳來噩耗。對於未能協助麗姐拯救老伴，葉小姐直言「瞓唔到覺」，又指當初如有帶濕毛巾及電筒上樓，不排除可以救到人。
 

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