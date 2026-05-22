文苑樓奪命火警｜老伴葬身火海愛貓走失 麗姐悲痛欲絕 熱心街坊出PO助尋貓

佐敦渡船街文苑樓周四（21日）晚上發生1死4傷火警，一名行動不便、需坐輪椅代步的69歲姓朱男住戶當場死亡。據街坊表示，死者有一個同居30載的老伴，人稱「麗姐」，昨日她得悉朱翁葬生火海後情緒激動，在街頭痛哭，同時亦發現其飼養的1歲貓咪「肥妹」走失。附近糖水舖的負責人今日（22日）在社交平台發文，呼籲街坊可以「幫幫眼」，讓麗姐可以人貓團圓，有所依靠。

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陪伴朱妻多時的貓貓走失，現時唯一的心願是希望找回貓貓。threads@desert_hero_hk圖片

陪伴朱妻多時的貓貓走失，現時唯一的心願是希望找回貓貓。threads@desert_hero_hk圖片

認識麗姐超過逾20年的街坊「糖水雄」向《星島頭條》表示，麗姐平日走路時「趷下趷下」，但為照顧不良於行的老伴，願意擔起家中經濟支柱的重擔，甚至每天執紙皮十多個小時，「佢係一個好勤力嘅人，夜晚2點見到佢，朝早7點又見到佢，好似唔洗瞓咁，都理解嘅，佢有先生要照顧，同埋執紙皮收入有幾多呀，可能得一百幾十，打風落雨又無喇…佢真係無時無刻咁執」。「糖水雄」又指麗姐曾向他表示自己的困境，遂為減輕麗姐的苦況，決定與部份相熟商戶都會以紙皮留給她。

「糖水雄」的兒子AA亦向記者形容麗姐是「女中豪傑」，「佢都年紀大，好似anytime都見到佢執紙皮，有時我都問佢『你咁樣捱得唔得㗎？』。今日下午4時左右，他收到一名聲稱是麗姐女兒的求助，指麗姐所飼養的一歲大貓咪「肥妹」在火警期間懷疑受驚走失，希望佐敦的街坊可以幫忙尋貓，讓剛失去老伴的麗姐可以人貓團圓。

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