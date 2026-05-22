Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文苑樓奪命火警｜事發前開冷氣曾「跳大掣」聞膠味 鄰居：估唔到火燭

突發
更新時間：21:09 2026-05-22 HKT
發佈時間：21:09 2026-05-22 HKT

佐敦渡船街文苑樓周四（21日）晚上發生1死4傷火警，一名行動不便的六旬姓朱老翁遭監生燒死。鄰居陳先生向記者表示，死者與太太居於上址多年，平日相依為命，死者因不良於行甚少外出，而其太太則經常外出執紙皮。陳先生指昨日外出回家便聞到一陣膠味，初時未有為意，惟他開冷氣時突然「跳大掣」，「我知係有嘢，但我估唔到係火燭」。

陳先生指，事發前他回到住所開冷氣，惟一開冷氣機便「跳掣」，「係得部冷氣咁，都未試過咁，同埋我聞到陣膠味，我又唔知乜事，我嗰時11點幾，其實我都驚㗎，平時好少夜晚有陣膠味」。

相關新聞 : 文苑樓奪命火警｜起火劏房內部情況曝光 睡床燒淨支架滿目瘡痍

起火劏房情況：

他再憶述朱太為人勤力，經常落街執紙皮，凌晨4至5時便會外出，有時會執紙皮大約15至16小時。他指朱翁有長期病患，起火一刻應該僅餘他在家中，而朱太應該外出，「噚日先聽到佢（朱翁）老婆講，話佢（朱翁）隻腳痛到……好辛苦，佢話寧願死咗去」。

形容朱太為人節儉 照顧丈夫起居飲食

他表示，據他了解二人未有結婚，僅同居多年並以夫婦相稱，沒有子女，朱翁因行動不便，需要朱太照顧其起居飲食。他形容述朱太為人勤力及節儉，經常落街執紙皮，凌晨4至5時便會外出，有時會執紙皮大約15至16小時。他指朱翁有長期病患，起火一刻應該僅餘他在家中，而朱太應該外出，「噚日先聽到佢（朱翁）老婆講，話佢（朱翁）隻腳痛到……好辛苦，佢話寧願死咗去」。對於朱翁不幸葬身火海，陳先生感到難過，「有少少唔舒服，始終隔離鄰舍」。

相關新聞 : 文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
10小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途罰18.5億元人幣 老虎罰4.1億
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途罰逾18.5億元人幣 老虎罰4.1億
股市
5小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
2026-05-21 17:10 HKT
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
醫生教室
11小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
10小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
9小時前
01:41
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
12小時前
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王 | 太太黃斑病變視力轉差 丈夫質疑養和眼科醫生停針致病情惡化
05:22
星島申訴王 | 太太黃斑病變視力轉差 丈夫質疑養和眼科醫生停針致病情惡化
申訴熱話
9小時前