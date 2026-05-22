文苑樓奪命火警｜事發前開冷氣曾「跳大掣」聞膠味 鄰居：估唔到火燭

佐敦渡船街文苑樓周四（21日）晚上發生1死4傷火警，一名行動不便的六旬姓朱老翁遭監生燒死。鄰居陳先生向記者表示，死者與太太居於上址多年，平日相依為命，死者因不良於行甚少外出，而其太太則經常外出執紙皮。陳先生指昨日外出回家便聞到一陣膠味，初時未有為意，惟他開冷氣時突然「跳大掣」，「我知係有嘢，但我估唔到係火燭」。

陳先生指，事發前他回到住所開冷氣，惟一開冷氣機便「跳掣」，「係得部冷氣咁，都未試過咁，同埋我聞到陣膠味，我又唔知乜事，我嗰時11點幾，其實我都驚㗎，平時好少夜晚有陣膠味」。

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起火劏房情況：

他再憶述朱太為人勤力，經常落街執紙皮，凌晨4至5時便會外出，有時會執紙皮大約15至16小時。他指朱翁有長期病患，起火一刻應該僅餘他在家中，而朱太應該外出，「噚日先聽到佢（朱翁）老婆講，話佢（朱翁）隻腳痛到……好辛苦，佢話寧願死咗去」。

形容朱太為人節儉 照顧丈夫起居飲食

他表示，據他了解二人未有結婚，僅同居多年並以夫婦相稱，沒有子女，朱翁因行動不便，需要朱太照顧其起居飲食。他形容述朱太為人勤力及節儉，經常落街執紙皮，凌晨4至5時便會外出，有時會執紙皮大約15至16小時。他指朱翁有長期病患，起火一刻應該僅餘他在家中，而朱太應該外出，「噚日先聽到佢（朱翁）老婆講，話佢（朱翁）隻腳痛到……好辛苦，佢話寧願死咗去」。對於朱翁不幸葬身火海，陳先生感到難過，「有少少唔舒服，始終隔離鄰舍」。

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