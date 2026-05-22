猜猜我是誰│警拘4男女涉至少20宗騙案涉款$200萬 包括17歲DSE等放榜男考生

警方留意到「猜猜我是誰」電話騙案數字仍然高企。今年首3個月，全港共接獲848宗「猜猜我是誰」電話騙案，較去年同期上升8成多。新界南總區昨(21日)採取執法行動，拘捕3男1女，包括一名17歲正等候放榜的應屆中學文憑試男考生，以及一名年僅16歲的輟學少女。4人涉及至少20宗電話騙案，損失總金額超過港幣200萬元。調查發現年輕人被詐騙集團招攬，收取數百元酬勞做「跑腿」，到不同地方向受害人收取騙款。警方警告，暑假將至，預料集團招攬「跑腿」更為積極，年輕人勿以為參與犯案的角色輕微，「只係收下錢同轉移下犯罪得益係好小事」，但其實已是一名共犯，隨時要面臨嚴重指控。

新界南總區刑事部警司李木易指，雖然整體騙案數字趨向平穩，但當中「猜猜我是誰」電話騙案數字卻仍然高企。2026年首3個月，警方於全港一共接獲848宗「猜猜我是誰」電話騙案，較去年同期451宗，上升88%。損失金額錄得約1億1800萬港元，較去年同期約7200萬港元，上升4500多萬港元。

單以新界南總區計算，今年首3個月接獲145宗「猜猜我是誰」電話騙案，較去年同期56宗上升159%。損失金額錄得約800多萬港元，較去年同期的290多萬港元損失，急升500多萬港元。這些騙案的受害人均為長者，情況令人擔憂。

為打擊「猜猜我是誰」電話騙案，新界南總區刑事部、荃灣警區及葵青警區，於昨（21日）採取執法行動，共拘捕三男一女，年齡介乎16歲至37歲，涉「以欺騙手段取得財產罪」罪名。四人現正被扣留，以作進一步調查。

四名被捕人共牽涉最少20宗「猜猜我是誰」電話騙案，案件分佈全港各區，每宗案件騙款由港幣2萬至35萬不等，損失總金額超過港幣200萬元。所有受害人均為退休長者，年齡介乎65至91歲。

今次行動中，新界南總區刑事部拘捕兩名分別35及37歲的本地男子，二人屬同一個犯罪集團並共同犯案。他們涉及9宗「猜猜我是誰」電話騙案，案件發生於今年2月至5月，涉案金額總計超過港幣100萬元，其中單一受害人損失最高達港幣35萬元。

騙徒的手法與以往相若，透過隨機致電受害人，假冒其子女或親友，並訛稱因涉及刑事案件而被警方扣留，急需交付「保釋金」。騙徒同時要求受害人不得向他人透露或報警。受害人往往因緊張及擔心家人安危而答應要求，準備交付所謂的「保釋金」。

其後，騙徒會假扮成受害人子女或親友的朋友，聯絡受害人並約定在指定地點或上門收取「保釋金」。直至受害人成功聯絡家人後，才發現自己被騙。

經深入調查後，警方成功鎖定兩名騙徒身份，並於昨日（21日），在二人再次犯案、正準備向一名受害人收取金錢時，警方以「以欺騙手段取得財產罪」將其拘捕。兩名被捕人士年齡分別為35歲及37歲，報稱為清潔工人及無業，目前正被警方扣留調查。

調查顯示，兩名被捕人因貪圖搵快錢，聽從網上陌生人指示收取受害人現金。每次犯案獲約港幣500元報酬。其後他們將贓款直接交予犯罪集團上線，或依照犯罪集團指示購買加密貨幣，以逃避警方追查。

而葵青警區重案組督察伍穎欣簡述案情時表示，該區偵破四宗「猜猜我是誰」電話騙案，涉及四名受害人，年齡介乎65歲至77歲的本地男子，損失金額共港幣22萬元現金。

昨日（ 21 日）一名65歲本地男子收到一個 陌生電話號碼來電，對方自稱是其兒子，指有急事要求事主準備港幣5萬元現金，並相約到秀茂坪順利邨進行交收。事主收綫後，立即打給兒子澄清，確認事件為電話騙案後就向警方作出舉報。

葵青警區重案組第一隊、葵青警區情報組及葵涌分區特遣隊隨即展開一個情報主導的聯合行動，最後成功於同日下午，在秀茂坪順利邨截獲一名企圖向案中事主收取現金騙款的17歲本地青年男子。

警方隨即以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該名青年，初步調查顯示被捕青年為一名正等候放榜的應屆中學文憑試考生，他早前經內地娛樂場所認識的人士介紹，被詐騙集團操控到不同地方向受害人收取騙款，從中賺取港幣幾百元既報酬。

警方進一步調查更發現 被捕青年涉嫌與另外三宗，發生在今年五月於觀塘及秀茂坪區發生的同類型電話騙案有關，案件涉及另外三名69歲至77歲受害人，損失金額合共港幣22萬元現金。警方正翻查被捕人會否牽涉更多案件，不排除稍後有更多人被捕。

荃灣警區重案組高級督察張文迪續稱，該警區重案組成功偵破7宗猜猜我是誰電話騙案，以及拘捕一名16歲本地少女。該7宗案件發生於今年4月期間，地點包括荃灣、沙田及秀茂坪，受害人均為退休人士，年齡介乎 66至89歲，損失金額總共港幣80萬元。

案中騙徒犯案手法一如既往，他們假扮成受害人的兒孫，並訛稱因涉及刑事案件被警方扣留，急需受害人提交現金的「保釋金」，受害人往往因為心急，擔心家人安全而答應要求準備所謂「保釋金」。其後另一名騙徒再聯絡受害人，訛稱為他們兒孫的朋友或者律師，並相約受害人交收現金。當付錢後，受害人成功聯絡其兒孫才知受騙，於是報案。

警方接報後展開調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段，並配合情報分析，成功鎖定涉案人士身份。警方昨日拘捕一名16歲本地少女。被捕女子報稱無業，現正被警方扣留調查。

李木易總結稱，這些騙案針對的受害人都是長者，將他們辛辛苦苦大半生賺取的積蓄騙走，毫無人性。更加可恥的是騙徒為了逃避刑責，竟然利用青少年為「跑腿」，向受害人收錢。一旦東窗事發，那些青少年「跑腿」便成為「棄子」、「替死鬼」，而騙徒卻早已經逃之夭夭。

在今次案件的被捕人當中，有兩人年僅16及17歲。青少年往往容易因誤交損友，或因貪圖快速獲利，而遭不法集團利用從事非法活動。隨着暑假臨近，警方提醒，犯罪集團可能會趁青少年假期期間，更加積極招攬他們參與違法行為。

警方強調，無論出於任何原因，任何程度的參與，犯法就是犯法，必須要承擔法律責任。青少年要遠離非法活動，千萬不要因貪圖揾快錢，而淪為犯罪集團的工具。