Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警大嶼山打擊電動可移動工具 拘4男女涉4宗罪

突發
更新時間：08:26 2026-05-22 HKT
發佈時間：08:26 2026-05-22 HKT

大嶼山警區交通隊及軍裝巡邏小隊昨日（21日）在區內舉行反電動可移動工具行動，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。行動中，人員於東涌及愉景灣共拘捕一名本地女子、一名本地男子、一名非華裔男子及一名外籍男子，年齡介乎20至69歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查四輛涉案電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於七月上旬向警方報到。

被捕人士帶署調查。
被捕人士帶署調查。


警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。

警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
12小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
13小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
15小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
15小時前
多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 300住客疏散 大廈外牆搭有棚架
突發
9小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
12小時前
第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 齊來對冧巴！
社會
11小時前
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
00:11
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
突發
13小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
20小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
14小時前