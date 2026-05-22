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文苑樓奪命火警｜起火單位為「一劏九」分間 內有雜物 消防：火警鐘有效操作

突發
更新時間：04:07 2026-05-22 HKT
發佈時間：04:07 2026-05-22 HKT

佐敦文苑樓周四（21日）晚上發生火警，造成1死4傷。消防、救護及警方交代事件時表示，起火單位位於13樓一個分間單位，事件中約300名居民自行或在協助下疏散，起火原因仍在調查。

死者於最入單位被發現

消防處助理消防區長曹廣慈表示，消防處於昨晚10時49分接報，指佐敦文苑街2至24號文苑樓後座13樓一個單位發生火警，消防人員接報後3分鐘內到場。消防共調派20輛消防車及10輛救護車，出動106名消防及救護人員，動用1條喉及2隊煙霧隊進行灌救及搜救，火警於晚上11時53分大致被救熄。

消防指，涉事單位面積約6米乘8米，為分間單位，內部分間成9個單位，起火位置為最入面一個單位。消防人員在滅火期間，在涉事分間單位內發現一名死者。事件中共有300人自行或由消防協助疏散至安全位置。另外，消防亦救出2男2女共4名傷者，全部由救護車送院治理。

事件中共有300人自行或由消防協助疏散至安全位置。蔡楚輝攝
事件中共有300人自行或由消防協助疏散至安全位置。蔡楚輝攝
消防共調派20輛消防車及10輛救護車，出動106名消防及救護人員，動用1條喉及2隊煙霧隊進行灌救及搜救。蔡楚輝攝
消防共調派20輛消防車及10輛救護車，出動106名消防及救護人員，動用1條喉及2隊煙霧隊進行灌救及搜救。蔡楚輝攝
涉事的大廈外圍已經搭建了棚網，消防人員在火警的初期已經迅速架起鋼梯，在大廈的外圍利用水塔防止火勢蔓延。蔡楚輝攝
涉事的大廈外圍已經搭建了棚網，消防人員在火警的初期已經迅速架起鋼梯，在大廈的外圍利用水塔防止火勢蔓延。蔡楚輝攝
事件中約300名居民自行或在協助下疏散，起火原因仍在調查。蔡楚輝攝
事件中約300名居民自行或在協助下疏散，起火原因仍在調查。蔡楚輝攝

涉事的大廈外圍已經搭建了棚網，消防人員在火警的初期已經迅速架起鋼梯，在大廈的外圍利用水塔防止火勢蔓延。消防處亦都在火警之後派出快速應變小隊，主動去到現場檢視大廈的消防裝置，經檢視後，確認大廈的消防裝置處於有效的操作狀態，而大廈亦持有有效的年檢證書。有關火警的起火原因。消防指，分間單位入面有相當數量嘅雜物。

兩男兩女受傷送院　1人明顯死亡

消防處高級救護主任崔銘然表示，事故中共調派7輛救護車、一輛大型救護車、一輛流動傷者治療車及一輛輔助醫療裝備車。4名傷者中，一名男子情況嚴重，其餘一男兩女輕傷，主要為吸入濃煙及呼吸困難，救護人員在場為傷者提供高濃度氧氣治療。當中一名男子被判定為明顯死亡。四名傷者其後分別由4架次救護車送往廣華醫院治理。

相關新聞：文苑樓奪命火警｜大廈搭棚維修近兩年 起火單位疑為劏房 男住客逐戶拍門叫人逃生

2名民居需入住庇護中心

警務處署理油麻地警區指揮官黃媛姿表示，警方昨晚10時49分接獲多宗報案，指文苑街與文匯街一帶有單位起火及冒出大量濃煙。警方隨即到場並實施交通管制，範圍包括文源街、文城街、文英街及文昌街一帶，至周五凌晨2時36分解封。

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事件中，警方共派出73名警務人員，包括西九龍衝鋒隊、機動部隊、油尖警區刑事部及油麻地分區人員。事件中約300名居民疏散，民政事務處聯同關愛隊協助，並開放梁顯利社區中心作臨時庇護中心，目前有2名居民入住。案件將交由油尖警區刑事部繼續調查。

警方經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，火警起因仍待進一步調查。

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