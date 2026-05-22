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跨部門油尖打擊黑工及掃黃 拘捕24人 最細16歲

突發
更新時間：01:53 2026-05-22 HKT
發佈時間：01:53 2026-05-22 HKT

油尖警區聯同入境事務處人員昨日（21日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動。

行動中，人員突擊搜查區內多個地點，共拘捕21名內地女子、一名內地男子、一名非華裔女子及一名非華裔男子，年齡介乎16歲至61歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「串謀詐騙」。

所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

跨部門油尖打擊黑工及掃黃 拘捕24人 最細16歲。警方圖片
跨部門油尖打擊黑工及掃黃 拘捕24人 最細16歲。警方圖片

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款五十萬元及監禁十年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。

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