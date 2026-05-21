多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 200住客疏散 大廈外牆搭有棚架
更新時間：23:31 2026-05-21 HKT
發佈時間：23:31 2026-05-21 HKT
發佈時間：23:31 2026-05-21 HKT
佐敦發生致命火警。今日（21日）晚上10時許，警方接獲多人報案，指渡船街文苑樓一高層單位起火，冒出陣陣濃煙，200多名居民疏散到安全位置。
消防接報後趕至，出動一條喉及一隊煙帽隊，又架起雲梯射水灌救。其中有人向警方求助，指自己被困單位內，需要協助離開。消防在現場進行搜索，隨後在單位內發現一具焦屍。另外，有4人不適，當中3人被往醫院治理，其中一名67歲女子報稱燒傷腳，她帶上氧氣面罩清醒送院。另有一人吸入濃煙不適，在現場接受治理
《星島頭條》現場所見，涉事大廈正進行維修工程，外牆搭建棚架及棚網，火警後棚架及棚網有被熏黑痕跡，惟沒有完全被燒毀。
火警發生期間，不少市民圍觀，其中一名男子情緒激動大叫，要求消防盡快救火。
居於16樓的李先生表示，事發時並非第一時間得悉發生火警，當時正準備休息，其孫女突然聞到燶味並通知家人。他其後查看情況時，聽到大廈警鐘響起，打開單位大門後發現走廊已有煙霧，於是立即通知家人沿樓梯逃生。
李先生指，起火單位位於13樓，大廈設有兩條後樓梯，而他選擇逃生的一邊煙霧不算太大，故整體逃生過程尚算順利，現場情況亦不算混亂。他認為火警時沿樓梯離開會較為安全。
他指，涉事大廈正進行維修工程，工程於去年2月展開，其間於11月至12月一度停工，至今年3至4月重新搭建棚架及安裝新網，目前工程已完成約七至八成，接近完工。他表示，逃生時有帶同手機、鎖匙及銀包等隨身物品離開單位。
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