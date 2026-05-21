Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 200住客疏散 大廈外牆搭有棚架

突發
更新時間：23:31 2026-05-21 HKT
發佈時間：23:31 2026-05-21 HKT

佐敦發生致命火警。今日（21日）晚上10時許，警方接獲多人報案，指渡船街文苑樓一高層單位起火，冒出陣陣濃煙，200多名居民疏散到安全位置。

消防接報後趕至，出動一條喉及一隊煙帽隊，又架起雲梯射水灌救。其中有人向警方求助，指自己被困單位內，需要協助離開。消防在現場進行搜索，隨後在單位內發現一具焦屍。另外，有4人不適，當中3人被往醫院治理，其中一名67歲女子報稱燒傷腳，她帶上氧氣面罩清醒送院。另有一人吸入濃煙不適，在現場接受治理

《星島頭條》現場所見，涉事大廈正進行維修工程，外牆搭建棚架及棚網，火警後棚架及棚網有被熏黑痕跡，惟沒有完全被燒毀。

 

火警發生期間，不少市民圍觀，其中一名男子情緒激動大叫，要求消防盡快救火。

居於16樓的李先生表示，事發時並非第一時間得悉發生火警，當時正準備休息，其孫女突然聞到燶味並通知家人。他其後查看情況時，聽到大廈警鐘響起，打開單位大門後發現走廊已有煙霧，於是立即通知家人沿樓梯逃生。

李先生指，起火單位位於13樓，大廈設有兩條後樓梯，而他選擇逃生的一邊煙霧不算太大，故整體逃生過程尚算順利，現場情況亦不算混亂。他認為火警時沿樓梯離開會較為安全。

他指，涉事大廈正進行維修工程，工程於去年2月展開，其間於11月至12月一度停工，至今年3至4月重新搭建棚架及安裝新網，目前工程已完成約七至八成，接近完工。他表示，逃生時有帶同手機、鎖匙及銀包等隨身物品離開單位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
12小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
6小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
11小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
7小時前
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
飲食
9小時前
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
02:06
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
即時國際
10小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
6小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
4小時前
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 全線分店5至6月供應
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 指定分店5至6月供應
飲食
6小時前
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
14小時前