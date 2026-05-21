多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 200住客疏散 大廈外牆搭有棚架

佐敦發生致命火警。今日（21日）晚上10時許，警方接獲多人報案，指渡船街文苑樓一高層單位起火，冒出陣陣濃煙，200多名居民疏散到安全位置。

消防接報後趕至，出動一條喉及一隊煙帽隊，又架起雲梯射水灌救。其中有人向警方求助，指自己被困單位內，需要協助離開。消防在現場進行搜索，隨後在單位內發現一具焦屍。另外，有4人不適，當中3人被往醫院治理，其中一名67歲女子報稱燒傷腳，她帶上氧氣面罩清醒送院。另有一人吸入濃煙不適，在現場接受治理

《星島頭條》現場所見，涉事大廈正進行維修工程，外牆搭建棚架及棚網，火警後棚架及棚網有被熏黑痕跡，惟沒有完全被燒毀。