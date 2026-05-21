尖沙咀美麗都大廈男子燒炭 倒斃賓館房間
更新時間：15:58 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:58 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:58 2026-05-21 HKT
尖沙咀有人燒炭死亡。今日（21日）下午12時34分，彌敦道54至64B號美麗都大廈一賓館內，一名男住客被發現在房間暈倒，職員連忙報案。惟警員趕到時，男子已經死亡，其旁邊有一盤燒過的炭。
警方在場沒有檢獲遺書，經調查後證實死者是56歲姓黃男子，相信他因工作和金錢問題不開心而尋死，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
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