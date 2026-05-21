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珍惜生命｜大圍顯徑邨女物管主任疑受工作困擾 飛墮平台當場死亡

突發
更新時間：15:42 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:42 2026-05-21 HKT

大圍有人墮樓死亡。今日（21日）下午2時38分，一名39歲姓鍾女子由顯徑邨顯祐樓的高處墮下，倒臥在一樓平台昏迷不醒。救援人員趕到，惟事主已當場死亡。

警方用帳篷遮蔽遺體，並在大廈對開空地檢獲一隻懷疑屬於事主的波鞋，相信她從後樓梯墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，女事主任職物管主任，早前曾向親友表示因工作問題不開心。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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