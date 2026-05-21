猜猜我是誰│騙徒冒「女兒」呃錢 收款洩行蹤出入旺角商廈 警順藤摸瓜拘7內地男

「猜猜我是誰」電話騙案沒完沒了，一名六旬受害人接獲騙徒假扮其「女兒」來電，先後兩次被騙走共15萬元。惟天網恢恢，騙徒收款時洩露行蹤，顯示同黨多次出入旺角一幢商住大廈。警方根據線索採取行動，搗破該個位於鬧市的詐騙中心，共拘捕7名持雙程證的中國籍男子（介乎22至42歲），起回近80萬港元現金、285張銀行咭及超過60部手提電話。

警方今早（21日）在記者會交代案件，指油尖警區刑事部於本月8日接獲一宗「猜猜我是誰」電話騙案的報案，案中一名62歲受害人在7日收到陌生來電，騙徒冒充是受害人的女兒，訛稱因飲酒鬧事惹上官非，急需10萬元應急。受害人擔心女兒安危，情急下依照騙徒指示，帶同10萬元現金到尖沙咀交給一名疑犯。

事後騙徒貪得無厭，再次致電給受害人，以同一藉口誘騙受害人再轉帳5萬元至指定銀行戶口。受害人跟從騙徒指示轉帳，事後受害人致電給女兒核實事件，才知道受騙，並報警求助。警方接手案件後，翻查大量案發地點及附近的閉路電視片段，發現案發時有另一名同黨把風，該兩名疑犯其後將收到的現金，轉交給另一名疑犯。

根據有關線索，警方繼續追查，發現負責接贓的疑犯頻繁出入旺角一棟商住大廈。人員於是在前日（19日）在大廈進行埋伏，其間拘捕一名疑犯，發現該名疑犯持有雙程證，同時在其身上即場起回近40萬元現金。

警方相信疑犯匿藏地點，正是旺角該棟大廈的一個單位，經調查後掌握確實單位位置，之後再於單位內拘捕另外6名同樣持雙程證的集團成員。人員在單位內檢獲大量相信涉及操作電話騙案，以及洗黑錢活動有關的證物；包括在集團頭目的床位，搜出285張銀行卡和68部手提電話。同時，警方亦於另一個被捕人身上起回超過30萬元現金；連同早前起獲嘅款項，總共約80萬元，相信全部款項是該犯罪集團近期透過多宗電話詐騙取得的非法得益。

總督察李祈晉及督察蘇倩怡展示證物。

經初步調查，案中7名被捕人士承認在內地被招募，以每日數百港元的酬勞來港，並根據指示負責收集不明來歷的資金，或利用傀儡銀行卡提取非法得益，然後將大筆非法資金兌換成虛擬貨幣，再轉移到指定加密貨幣錢包，進行洗黑錢活動。

警方針對大量撿獲的銀行卡，展開進一步調查，發現這批傀儡戶口同時牽涉另一宗網上虛擬貨幣投資詐騙案。案中受害人按照騙徒指示，將超過130萬元存入24個傀儡銀行戶口，聲稱用作購買虛擬貨幣，當中15萬元經資金分析，證實流入今次被捕集團操控的兩個戶口。

案中被捕7名人士的角色，相信是跨境來港專門負責籌集犯罪得益，進行資金轉移並洗黑錢活動。目前7名被捕人士被扣留調查，稍後將會被暫控「串謀詐騙」罪名。

