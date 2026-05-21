沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為錢銀爭吵拉扯

沙田乙明邨明耀樓一名61歲姓羅父親離奇墮樓死亡，警方沙田警區重案組接手調查後，相信羅父曾與兒子因金錢問題爭執，羅母亦介入調停，其間3人曾在狹窄的廚房中發生激烈身體碰撞及拉扯，結果混亂中羅父墮樓。警方拘捕死者的21歲兒子和52歲姓曾妻子。

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現場是乙明邨明耀樓。

男子墮樓的平台位置未解封。

男子墮樓的平台位置未解封，損毀的帳篷放平台地上。

事發於周三（20日）晚上9時42分，消息稱涉事兩父子的爭執因升學開支問題而起。當時兒子表示希望繼續讀書，並申請學生資助貨款，要求父親簽名作實。惟羅父對兒子欲升學頗有微言，直指兒子應投身社會工作，兩父子遂爆發爭執。此時，兩父子在廚房愈吵愈烈，而羅母亦走進廚房調停。

其間羅父情緒激動，捉緊兒子糾纏，羅母嘗試把兒子拉走。3人在狹窄的廚房中發生激烈碰撞及拉址，混亂間羅父意外由單位廚房墮下死亡。案件繼續交由沙田警區重案組第2隊跟進。

《星島頭條》記者於今早（21日）重返現場，所見墮樓的平台位置未解封，平台地上放有一幅損毀的帳篷。死者家中沒有人應門，有鄰居表示，死者生前與妻兒一家三口居住，日常出入表現友善，會「笑笑口」打招呼，未料發生慘劇。鄰居又指昨晚有大批警員登樓調查，詢問在案發前他們有否聽到聲響，惟他們並無察覺。